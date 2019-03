Por fin, Rosenkrantz dice que tener 79 años (hoy 83) y perder 30 por ciento en concepto de ganancias no alcanza para acreditar un carácter confirmatorio del tributo. Y sin titubear, el juez reclama que María Isabel sólo presentó una factura de teléfono para demostrar sus erogaciones y no explicó con detalle "cuáles serían los gastos normales asociados a sus problemas de salud" por su edad. Claro: todos sabemos que a lo 80 años nadie padece de ningún achaque en el cuerpo. Y que si no se lo explican o prueban, él no se puede hacer a la idea de cómo es de onerosa la vida de un viejo. Una "persona anciana (…) por el hecho de pertenecer a esa categoría no implica que tenga el derecho a tributar", dice textualmente el juez.