Quién es el médico de Florencia Kirchner en Cuba que atendió a Hugo Chávez y Fidel Castro

El parte dado a conocer por Cristina Kirchner está firmado por el director médico del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas, donde se atiende la hija de la ex presidente. El galeno estuvo a cargo de la atención de los ex mandatarios de Cuba y Venezuela. Por qué recomiendan que la joven no viaje