Hace apenas unos días al ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, se le ocurrió decir que es una fábula sostener que la Argentina es un país rico. Pudo haber sido más crudo todavía. Pudo haber dicho, y no habría mentido, que Argentina es un país pobre. Pobre de pobreza estructural. Es decir: una nación de una economía que no produce riqueza, sino pobreza. En esa declaración, Blejer también contó una interesante charla que tuvo en su momento con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Se fueron a comer juntos cuando Blejer, cansado de que Kicillof le endilgara que de economía no entendía nada, lo encaró. "Axel, si yo no entiendo nada y vos entendés todo ¿por qué no me lo explicás, así de paso aprendo un poco?". Blejer, que no se caracteriza por fabular ni mentir, contó que en esa comida Kicillof le dijo, palabra más, palabra menos, que una vez que un emprendedor o un hombre de negocios monta una empresa, ya no le pertenece más a él. Que automáticamente pasa a ser de los trabajadores, del Estado, de los clientes. Y que así, de un día para el otro, el capital pasa a ser de todos. Es decir: un mundo ideal, pero absolutamente mentiroso.