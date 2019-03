No pensemos en la lógica del deseo de cada uno, sino en cómo le funciona la cabeza a la ex jefa de Estado. Y en los antecedentes válidos para analizar qué hará. Cristina nunca se bajó de nada. Y no hizo jamás algo que no le convenga. Por lo tanto la primera pregunta es sencilla. ¿Le conviene bajarse? No. Perdería mucho y ganaría poco. Si se baja, por más pactos o acuerdos previos que haya sellado, al otro día, el peronismo la considerará jubilada y lista para ser "triturada".