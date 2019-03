Claro que para esto el ex ministro debe concitar acuerdos que aún no ha logrado con la contundencia deseada para un candidato electoral, entre ellos persuadir especialmente a Sergio Massa para no ir a las PASO. No obstante, se mueve como candidato. Se reunió con sectores gremiales a los cuales les aclaró y por elevación al ex presidente Eduardo Duhalde, que no construirá con los hacedores de la grieta. No habrá reunión ni comunicación con la ex presidente Kirchner.