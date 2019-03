Las lecciones se aprenden cuando no se cometen los mismos errores. Sólo así tiene sentido mirar para atrás. El pasado no puede ser solamente una mochila pesada. Debe servir de enseñanza. En este sentido, la educación debe tener un rol fundamental para evitar que la historia se reitere. Así lo pensaba también, a propósito de la tragedia del Holocausto, el filósofo alemán, Theodor Adorno, cuando afirmó que "la exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación".