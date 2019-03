Se marginó toda la fuerza que emanaba del orden jurídico vigente y elementales principios morales, éticos y religiosos. Los altos mandos militares, con dominio del hecho y poder de decisión, no asumieron su responsabilidad y la deslizaron en sus subordinados. Un ejemplo de ello y de extrema cobardía fue el del general Carlos G. Suarez Mason, que se fugó a los Estados Unidos; antes había expresado reiteradamente: "Pasaran por mi cadáver antes de tocar a un subordinado mío por lo actuado". Gran parte de la sociedad no advertía que estaban aceptando una dictadura como un mal menor, pero que no resguardaría elementales derechos humanos tales como la vida, la libertad y la propiedad, e impondría un terrorismo de Estado. Sin duda un mal mayor.