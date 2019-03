"Quién está ante ustedes?" les dijo refiriéndose a él mismo Francisco a los jóvenes presos en una cárcel común de Santa Cruz, Palmasola (Bolivia) el 10/07/2015 -para agregar: "me gustaría responderles la pregunta …con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado. Un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. Y es así como me presento. No tengo mucho más para darles u ofrecerles…".