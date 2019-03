La ex presidenta creó Unidad Ciudadana y le dejó el sello justicialista a su ministro ¿La explicación que dio la militancia K de semejante desaire? Que la senadora era la "candidata natural", como si se tratara de un designio de Dios, y por lo tanto no podía ponerse a discutir con un "empleado", en alusión a su ex ministro de Transporte.