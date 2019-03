El Presidente insiste en plantear esa épica pero no hay caso, no lo logra. No es que muchos de los suyos y de los que lo han votado no crean, no estén convencidos de que no hay otra opción, que esa es la dirección correcta, sino que cuesta adherir en pleno año electoral a un camino que demanda hacerse cargo de un costo social tan alto, tan sufriente para una inmensa mayoría cuando aún no se alcanza a visualizar luz alguna al final del túnel.