Las empresas extranjeras no estarán obligadas a transferir tecnología a las nacionales y los empleados locales no podrán divulgar información considerada sensible a la cual tuvieron acceso durante el cumplimiento de sus tareas. Los Estados Unidos pusieron especial énfasis en este aspecto de la política china por considerarlo violatoria de los compromisos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y porque en la práctica permitió que las empresas chinas pudieran competir con ventajas contra las empresas norteamericanas. Las empresas extranjeras también tendrán acceso al mercado de las compras gubernamentales de productos y servicios.