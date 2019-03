No importa el día, la profesión, o el objeto de expresión, siempre habrá alguien esperando para saltarnos a la yugular porque no le gustó lo que dijimos hoy, porque no le gustó lo que dijimos hace tres años o porque no le gusta nuestra cara, nuestro apellido, nuestra forma de pensar, nuestro color de piel, nuestra ascendencia, nuestra ideología –si es que existe tal cosa todavía– o el motivo que fuera.