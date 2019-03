A tal punto ha sido el enojo que queda demostrado que el oficialismo no quería otra oposición que no sea la kirchnerista. Cualquier otra sobraba. Se viene asegurando esto desde hace meses, no se ha desmentido. Lleva la marca del especialista Jaime Durán Barba. Según los asesores de la Casa Rosada, eso daría chances casi seguras al oficialismo —dicen—, pese a las grandes dificultades que tiene la sociedad en la vida cotidiana.