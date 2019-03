Los radicales modernosos simpatizan más con Alem que con Hipólito Yrigoyen. Es evidente, el nombre así lo indica. ¿Es aséptica e indolora esta decisión? Pienso que no. Alem expresaba, en los orígenes del radicalismo, la visión cosmopolita, pro porteña y vanguardista de un partido que con Yrigoyen aspiraba a representar a las masas populares. Categoría que hoy no luce. Por otro lado, la diferencia central entre uno y otro de estos caudillos fundacionales, y esto sí los radicales y el común de la gente debiera saberlo, es que las conspiraciones radicales de 1890 y 1893 tenían para Irigoyen y para Alem un destino diferente. Para el primero la sanción de una ley electoral y alcanzar el poder por la vía institucional. Para Alem, la toma del poder por un golpe de mano. Lo había aprendido de Bartolomé Mitre. El golpismo liso y llano. Igual, ¡no se mortifiquen radicales!, al peronismo le ocurre algo similar. Llamar Cámpora a una agrupación autotitulada peronista forma parte de la misma farsa. Hoy a estas mentiras se la llama posverdad. No es otra cosa que la eterna tergiversación de nuestra historia.