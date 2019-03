¿Por qué el Presidente estaba tan encendido? Porque ya entró en modo campaña. Lo destacable: desde que acordamos, antes de asumir, que me daría siempre el primer reportaje para televisión abierta después de cada sesión ordinaria, jamás dejó de cumplir con su palabra. Macri sabía que este iba a ser el mas difícil. Pero jamás trató de condicionarme. Ni siquiera me preguntó sobre qué temas íbamos a hablar. Solo me pidió que no editáramos la entrevista, algo que es, en realidad, lo que cualquier manual de periodismo dice que se debe hacer.