La verdadera división que transitamos es entre los que intentamos una sociedad de adversarios y los que no pueden vivir sin enemigos. En esa fractura Mauricio Macri me traicionó; lo votamos para salir de la grieta y él solo intentó obligarnos a cambiar de sector. Pasar de Horacio Verbitsky a Jaime Durán Barba no merece otra consideración que el sinsentido. El problema está en el odio, no en el bando que habita su ejecutor, el daño suele terminar siendo el mismo.