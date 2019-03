Nicolás Maduro pretende emular el modelo cubano, lo que no entiende es que ese modelo contó —muchas veces— con una enorme torpeza norteamericana, con el hecho de ser una isla, y con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) por detrás sosteniendo un foco geopolítico que auspiciaba y sostenía. Hoy Rusia no es la URSS y China plantea todo de forma mercantil, por ello no van a poner todas las fichas de apoyatura en un territorio que saben que no les corresponde incidir. Correrían un riesgo de dimensiones poco previsibles con el Gobierno de Donald Trump, que si algo tiene de evidente es que no es previsible. Si yo fuera Rusia, principalmente Rusia, no tensionaría la cuerda porque las respuestas bien podrían estar en otro ámbito y le costaría caro a todos en el planeta. Sentido común puro. Ojalá que exista.