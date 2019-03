La candidatura que sí viene ganando cuerpo y concentra toda la expectativa es la de Roberto Lavagna. Los que lo tienen cerca y lo quieren jugando aseguran que se fortalece en su convicción de presentar batalla. El acompañamiento de los espacios económicos y empresariales lo retempla. El martes se reunió con representantes de 40 sindicatos, un encuentro que no hizo tanto ruido como el almuerzo con Marcelo Tinelli, pero que pesa a la hora de sus decisiones. No hay fotos del encuentro entre el conductor de Bolívar y el ex ministro de Economía. Tampoco hizo falta. Marcelo salió a elogiar: "Puede ser un gran candidato a presidente (…) Massa me gusta también. Cambiemos también tiene buenos candidatos. En la medida que no salgamos de la grieta, Macri y Cristina están complicado". El viernes anterior los había masacrado tras presentarlos como cara y contracara de una misma moneda. Se metió solito en el barro de la política y ya una patota digital de Cambiemos empezó a devolverle atenciones. Nada es gratis en los tiempos que corren.