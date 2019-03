La decisión no es fácil. Referentes como Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, quienes ya adelantaron su rechazo a una posible alianza, aceptaron el "sinmigo" de la ex mandataria. Eso, en términos electorales, es descartar el 30% de los votantes que le son fieles, y saber que enfrente tienen un 30% que lo respalda a Macri. En otras palabras, el "sinmigo" significa intentar bucear por aguas indecisas, con el objetivo de competir con el resto de los candidatos ajenos a la polarización por el 40% del electorado. Otros, como Sergio Massa, ya no se muestran tan refractarios a la ex Presidenta.