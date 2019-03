En el discurso en el Instituto Río Branco no ahorró críticas al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Partido del Trabajo (PT) por haber practicado una política tercermundista, anti-americanista y antioccidental, en especial desde 1975, cuando Brasil comenzó a acercarse a Europa y más recientemente a los países del BRICS. Según el disertante, esta aproximación a Europa, China y las naciones latinoamericanas no dieron los resultados esperados y no contribuyó al crecimiento económico de Brasil. La nominación de los tres principales partidos políticos que gobernaron Brasil explicita el deseo de mostrar un quiebre con la línea tradicional para plantear el inicio de algo nuevo.