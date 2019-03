Ha habido saqueos de supermercados y otros negocios. No funcionan las tarjetas de crédito ni los cajeros automáticos que tanto se usan debido a la hiperinflación. Los negocios no pueden planificar, ya que la luz no es fiable y no se sabe cuántos días, semanas o meses más durará la situación. La gente está faltando al trabajo y perdiendo ingresos. El régimen ha suspendido días laborales y de escuela. En pocas palabras, el apagón ha generado una crisis humanitaria creciente que viene por encima de la crisis humanitaria que el chavismo ya había generado.