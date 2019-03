Yo me encontraba investigando sobre los orígenes de Perón, por lo tanto, todo lo que tuviera que ver con el general me resultaba más que atractivo. Me recibió una tarde en una de las oficinas de la "Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos" que presidía. Tuvimos un gran encuentro, y ahí pude conocer muchos detalles de lo que habían sido los últimos años de Perón en Puerta de Hierro, del rol que tenía José López Rega, de la convivencia de Perón con Isabelita, de quiénes lo visitaban, y tantas otras anécdotas.