La política nacional niega existencia al ciudadano provincial, solo mira al sur con ánimo extractivo. Las mujeres y los hombres patagónicos saben esto. Desde siempre han sufrido este atropello al federalismo. Tal vez por esta razón sea que desde nación no han podido anticipar los resultados de la elección. Porque no pueden ver lo que niegan, porque no pueden comprender lo que no ven.