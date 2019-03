Otro indicador que marca la desigualdad existente es el promedio de años de escolarización de la población de 25 años y más comparando entre quienes viven en villas de emergencia y los que no. Hay allí una diferencia de casi cinco años. Quienes viven en villas estuvieron escolarizados, en promedio, 8,5 años. Para los que viven en el resto de la Ciudad el promedio es 13,5 años. En la comuna 14 el promedio es 15,4 años, casi el doble que en la villa. No hay justicia social sin igualdad de oportunidades. Para eso necesitamos un sistema educativo público más fuerte; que avance, no que retroceda.