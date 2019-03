Si Lavagna quiere pasar la prueba del ácido debería prestar mucha atención a la imagen que va construyendo, a las sombras que proyecta y las palabras que no dice. El ostensible apoyo de Eduardo Duhalde, el ex presidente que acaba de indultar a Cristina Kirchner y trabaja a destajo como garante de la impunidad de Hugo Moyano, no le hace ningún favor. La foto del almuerzo de ayer con los sindicalistas denominados "gordos" e independientes de la CGT tampoco. Algunos gremialistas serán muy bien intencionados. Incluso podrían ser muy generosos en el financiamiento de la campaña. Pero al mismo tiempo son considerados piantavotos por buena parte del electorado. Y remiten a lo más conservador del peronismo ortodoxo.