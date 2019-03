En segundo lugar, también fue esta una elección decepcionante para el kirchnerismo. Lograron menos votos que en 2015 (31% a 26%) y muchos menos de lo que daba la suma (ideal) de lo que obtuvieron Rioseco y Martínez por separado en 2017, cuando Unidad Ciudadana y el Frente Neuquino no compitieron juntos. Dos más dos no fue cuatro. La unidad del panperonismo en Neuquén bajo el liderazgo de Cristina parece haber sido condición necesaria para no caer al tercer lugar pero no suficiente para disputar el poder.