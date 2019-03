Los dos polos que hasta hoy hegemonizan la discusión política a nivel nacional coexistirán con realidades locales que procuran no mimetizarse ni dejarse absorber en una disputa que aún no es la suya. En esta pugna entre el mapa y el territorio también podrá dilucidarse cuánto espacio y densidad existe para materializar una tercera vía para la competencia de octubre. ¿Podría configurarse una liga de ganadores en mejores condiciones de hacer sentir su voz e influencia más allá de los deseos de un Presidente en ejercicio y una ex Presidenta?