Mientras tanto, el doctor Roberto Lavagna está listo para el desafío electoral, no lo apura la fecha de largada, dado que lo que él presentará es un proyecto de gobierno —no un plan electoral— y con los consensos para implementarlo. No dirá que lo que viene será fácil, pero sí asegurará reparto de esfuerzos y resultados asibles. Según se le ha escuchado, cree que Sergio Massa seguirá otra ruta. No obstante, hay quienes piensan que si bien no es el turno presidencial de Massa, y él lo sabe, aún no es el tiempo de bajarse. El acercamiento de Marcelo Tinelli a Lavagna le resultará de gran utilidad, porque es un influencer para llegar especialmente a la franja etaria de los sub-40, donde Lavagna no es muy conocido.