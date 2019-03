En 1997, comienza a exportarse gas a Chile, cuando Repsol todavía no había desembarcado. Aquí es donde aparece otra de las falsedades del video, cuando acusa genéricamente que se vendió gas al país trasandino a USD 1 el millón de BTU y que Chile lo revendió a USD 20, no se sabe cómo o a quién. Tampoco es cierto que en ese momento se pagaba el gas importado de Bolivia a USD 5, el precio era 2,80, y tenía que ver con una decisión de política exterior del gobierno. Si bien el video no dice en qué año fueron esas operaciones, estos contratos se firmaron antes que Repsol tomara el control de YPF y cuando YPF estaba conducida por ejecutivos convocados oportunamente por el Ing. Estenssoro. En ese momento, el precio del gas en Argentina era de alrededor de USD 1,30 el millón de BTU. El gas no se puede almacenar, así que cuando sobra es mejor venderlo a US$ 1 que ventearlo o quemarlo.