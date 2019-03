No hay tiempo en la campaña de cambiar la mentalidad y la cultura para desterrar viejos mitos y creencias y que se entienda que los países prosperan con base en un sector privado fuerte; que el trabajo lo tienen que dar los privados y no el Estado; y que los privados no invierten si los impuestos son demasiado elevados, las reglamentaciones del mercado laboral, excesivamente duras, y si la inflación anula cualquier planificación. De hecho, por ahora los candidatos opositores del peronismo están ofreciendo más intervención estatal y más gasto público para resolver la crisis económica actual. Nadie se anima a decir —el Presidente y candidato a la reelección tampoco— que esta crisis es producto de no haber bajado a tiempo y de manera planificada el gasto público.