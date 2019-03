La aflicción se expande hacia todos los rincones. No solo no se construye. Tampoco se venden viviendas. En promedio, las ventas disminuyeron un 50% respecto al período previo a la corrida cambiaria del año pasado. Este problema acelera más desocupación en un gremio, el de la construcción, que ha dejado de tener oportunidades desde hace meses. Los obreros, para sobrevivir, se han volcado al cuentapropismo. Cuando llegue el momento, recuperar mano de obra muy especializada para levantar edificios no será tarea fácil. Solo están operando los que dependen de empresas que realizan trabajos para el Estado.