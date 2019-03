En primer lugar: la realidad es mucho más potente ahora que antes. Aquella lejana escena erótica entre Kirchner y la caja fuerte no es nada frente a lo que tiene lugar ante nuestros castigados ojos. Por primera vez aparecen las pruebas, los testimonios, los presos, el mapa del tesoro y parte de ese botín. Pero hemos decidido dejar de mirar. No hemos registrado, por ejemplo, nada de lo que mostró Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner. No hemos querido ver las sociedades que se fraguaron para blanquear el dinero negro del ex secretario y principal testaferro de Kirchner, Daniel Muñoz, dinero que no entraría en la vieja caja fuerte patagónica ni en el vientre del dragón ni en los bolsos de López. No quisimos enterarnos de que parte del tesoro estaba escondido en la casa de la madre del ex Presidente, como en las más floridas novelas de Gabriel García Márquez. No nos importó la coima de ocho millones que cobró el juez Rodríguez ni los dos millones que le mejicaneó el mandadero, como en una película de Quentin Tarantino. Tampoco queremos enterarnos de que muchos de los medicamentos que compramos y de los elementos sanitarios que nos asisten a diario son producto de la trama de empresas, farmacias y firmas vinculadas con la salud en las que invirtieron los Kirchner. Hemos decidido, también, ignorar el nombre de la vicedecana de peritos de la Corte Suprema que ayudó a adulterar la declaración jurada del entonces matrimonio presidencial. Nos aburrimos.