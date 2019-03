Pablo Torello confundió las redes sociales con un bar de baja estofa, pero seamos justos: no es el único. Twitter está lleno de celebridades y de anónimos que la juegan de cancheros e ingeniosos en busca del me gusta ajeno y sobre todo del retuit, esa nueva adrenalina que hoy reemplaza los 15 minutos de fama de aquella vieja frase de Warhol. El problema de Torello no es haberse equivocado al opinar sobre los atributos y/o merecimientos de las feministas sino haber conseguido, con una palabrita, superar todas las barreras del mal gusto y la vulgaridad. Es más, los periodistas tomamos conciencia de su extraordinaria desubicación cuando, ni aún con todo el profesionalismo del mundo y haciendo a un lado los prejuicios, podemos hacer un título con la "opinión" del señor legislador y productor agropecuario, de tanta vergüenza ajena que da la calidad de su pensamiento. Pero Torello tiene además una condición que agrava lo que llamó su "error": es diputado de la Nación.