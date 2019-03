Pero esta competencia "colegislativa" del Presidente no solo tiene los mismo límites que sujetan a la ley del Congreso (no contradecir la Constitución) sino que se somete a otros: que no lo anule el Congreso, que se respeten las materias excluidas de la competencia presidencial, o materias reservadas a la ley formal (asuntos tributarios, penales, electorales y régimen de partidos políticos; es decir cuestiones sustanciales para la libertad individual y para la democracia representativa) y, en lo que hace a los reglamentos ejecutivos, no violar ni la letra ni el espíritu de la ley.