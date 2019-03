Una alternativa es que la gente no está interesada en educación; la otra es que haya margen en los medios para crear narrativas más cautivantes. Naturalmente puede haber un poco de las dos. ¿Es porque los especialistas no se involucran o porque los periodistas no los convocan? No hay que descartar la posibilidad de que el ecosistema sea débil y de que falte conocimiento entre periodistas y especialistas. Un tercer grupo de razones puede estar en la coyuntura. Quizás la realidad educativa no es suficientemente interesante: ¿puede ser que falte "acción", que haya pocos sucesos (logros, reformas) que merezcan cobertura mediática?