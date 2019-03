Es de una irresponsabilidad absoluta utilizar el paro como la primera instancia y no como la última, máxime cuando los más perjudicados por esta decisión son casi cinco millones de alumnos, a los que constantemente los gremios toman como rehenes. Ya no para defender los intereses de los docentes sino para hacer política partidaria, tal como quedó evidenciado semanas atrás cuando el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, reconoció que no descarta ser candidato por el kirchnerismo en las próximas elecciones.