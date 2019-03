Se han hecho varias críticas sobre este proyecto y deberíamos remontarnos a las lecciones aprendidas por el derecho penal liberal en primer lugar, cuya máxima es que el procedimiento estatal en la materia debe evitar que el Estado use el poder que tiene para defender derechos, para conculcarlos. Por eso se prohíben cosas como la tortura, o que alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito (el estado argentino ya fue liberado de esa restricción, por cierto), o quitado de los jueces naturales, etc. Cualquiera de esas prohibiciones podrían ser interpretadas por alguien que tiene intenciones como las de Bullrich como un obstáculo a la eficacia del Estado a la hora de perseguir delincuentes, pero no nos importa, o no nos debería importar, porque el peor delincuente del que se puede ser víctima es el propio Estado, porque controla el uso de la fuerza y nada nos defiende de él salvo las garantías y la firmeza de las instituciones. Esto es una lección básica de la instrucción cívica, el tipo de cosas que Sarmiento soñaba que fueran entendidas hasta por el último habitante del país. En cambio nos vamos a encontrar ingenieros, economistas, doctores o profesores de filosofía, comentaristas de diarios y todo tipo de estrellas que produce la sociedad argentina; hasta abogados, lo cual es el acabose, que festejan la maravilla de que ahora el estado cuente con una herramienta de control absoluto para terminar con el delito. Tal vez vean la película "Minority Report" y les parezca que esa sería una panacea de la seguridad, olvidando el pequeño problema, principal preocupación de los pensadores clásicos constitucionales que hicieron este mundo con las libertades que nos quedan en el que vivimos, de que el protector se convierta en el opresor.