Es imposible no intentar buscar los paralelos. Como Nyborg, Macri se fue agriando en el poder, perdiendo la alegría, desangelándose. El otro lado del espejo no debe ser sencillo, porque el líder quiere ir a un lugar pero los otros también juegan, y lo impiden una y otra vez. De eso se trata la política. Está claro que Macri tenía más experiencia que Nyborg en el poder, ya que venía de ocho años como jefe de Gobierno porteño. Pero también que jamás pensó que tendría que pedirle ayuda al FMI para evitar el derrumbe, ni aceptar que la pobreza y la inflación no bajarían, como ahora tiene que hacerlo.