El presidente Mauricio Macri se despidió del Congreso de la Nación con una afirmación: "Estamos mejor que en el 2015", arengando a una esperanza que no se concretó en la realidad, tampoco en lo que queda de este 2019. Sobre esto excluyo la palabra "mintió", dado que entiendo su autoconvicción. Lo cierto es que los argentinos no están mejor que en el 2015. Se siente en las fábricas, donde la mitad de sus máquinas están tapadas a la espera de la necesidad de que produzcan, las destapen y les roben sus silencios. Se ve en las principales ciudades del país, donde los carteles de "se alquila", "se vende" abundan y permanecen como testigos silentes que señalan una realidad doliente. Viviendas cuyos moradores deshabitan porque no pueden ya pagar sus alquileres. Es la ciudadanía que con sus bolsillos enflaquecidos siente que no está mejor que en 2015.