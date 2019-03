"Sus insultos no hablan de mí, sino de ustedes", les contestó el Presidente; haciendo que el diputado Rossi se alzara airado señalando uno de los palcos, en donde una veintena de asesores se había levantado una o dos veces al grito de "¡Sí, se puede!". Pobre Rossi. Seguro que no percibe la otra grieta legislativa, la que separa a este Congreso y sus inauguraciones del circo que armaba el kirchnerismo cada año; un circo infame en el que se cantaba la Marcha Peronista para inaugurar las sesiones y no el Himno Nacional. Recuerdo bien aquel Congreso, que integré entre 2007 y 2011. En su sesión inaugural, la diputada Graciela Baldata (Coalición Cívica) casi se cae desmayada porque uno de los blocks con consignas de Camioneros que los muchachos nos arrojaban desde los palcos le pegó en la cabeza. Fue la primera advertencia. A cada sesión, en cada oportunidad, los palcos se llenaban con patotas sindicales, movimientos piqueteros y los infaltables camporistas, y banderas enormes con los rostros de Néstor y Cristina bajaban hasta nuestras cabezas, en medio de los gritos futboleros y el papel picado. Recuerdo en lo personal, como medallas, los coros insultantes que nos dedicaron a mí y a Norma Morandini los de los organismos de Derechos Humanos por oponernos a la extracción compulsiva de sangre de los hermanos Noble, que después probarían no ser hijos de desaparecidos. O los escupitajos que recibíamos al entrar y salir del recinto, muchas veces; o la dificultad de hacerse oír en el ámbito de la representación popular convertido en escenario para los barrabravas. Es fácil googlear un poco y comprobar los fastos de aquel circo kirchnerista con el Congreso actual para no caer en la trampa del perionismo todoeslomismista y su lugar común, estilo Minguito: Sé gual.