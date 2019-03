La ex Presidenta sostuvo que ella no está en condiciones de plantear ninguna cuestión de privilegio porque, en realidad, no es una privilegiada. "Esta senadora de la Nación, ex Presidenta de la República, dos veces elegida por el voto popular, no es que tiene privilegios: ni siquiera tiene los derechos ni las garantías que tiene cualquier ciudadano común en este país". Luego se refirió al armado de "operaciones políticas" para "dejar afuera a los dirigentes de la oposición". Y aclaró: "De la oposición en serio, ¿eh? De los que nos oponemos a este modelo de entrega, saqueo y hambre. De esos hablo. El resto… el resto es cartón pintado. Ustedes lo saben".