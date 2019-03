La vida me regaló el discurso de Juan D. Perón y el de Raúl Alfonsín. Y ahora… esto. Mauricio Macri, hablando ante el Congreso el pasado viernes, se conformó en convertir en gritos los odios de Jaime Durán Barba. Si le sacan los odios, no queda nada. Desplegó un discurso kirchnerista: la realidad es como los cuadernos para los cristinistas, no la consideramos y mis palabras son más importantes que los hechos.