En claro contraste con el moderado discurso que había pronunciado el presidente durante los años precedentes el de este año tiene un objetivo central: como reza el refrán popular "pegarle al chacho para que grite y el dueño salga". Lo curioso de esta estrategia, es que Macri "pegó", el bloque del Frente para la Victoria salió al cruce con gritos e intervenciones durante su discurso, pero el "dueño", o mejor dicho, la jefa, no salió aun.

Macri necesita a una Cristina presente en la escena de campaña y no sólo como una espectral figura en cualquier discusión política o sondeo de opinión pública. En otras palabras, a Macri no solo le sirve que la ex mandataria "mida" en las encuestas, sino sobre todo que ella confronte con él.