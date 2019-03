Más allá de la obligación legal del procurador de iniciar estas acciones civiles reparatorias, hay que decir que ellas serán en sí mismas un gesto político elocuente para la sociedad. Será un mensaje de que esta vez la lucha va en serio. Y también será un mensaje para el mundo empresarial, donde no todas las empresas son iguales. Habrá que empezar a discriminar entre empresas productoras de bienes y servicios, creación de empleos con honestidad y con ley de aquellas otras que solo crecieron con el soborno, los sobreprecios y el lavado. Esas empresas no le sirven al país, porque el crecimiento y el desarrollo del país genuino se hacen cumpliendo la ley y no participando en crímenes de corrupción.