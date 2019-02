La fuerza más poderosa que tiene una sociedad es la participación de sus ciudadanos. No alcanza con el voto. No es suficiente. Eso ocurre con poca frecuencia y no hace más que delegar la representación, que no es poco, pero para crecer se necesita mucho más. Una democracia constructiva requiere que además de votar cada uno de los ciudadanos se involucre.