La concentración organizada para peticionar ante el Consejo de la Magistratura que se la conoce por 28F, apunta a corregir ese estado de cosas. Por lo pronto se solicita el inmediato juicio político contra el juez Luis Rodriguez, sospechado de haber recibido un elevado soborno para que no se investigara a Daniel Muñoz, secretario privado de Kirchner. Esto no sólo se sabe por las manifestaciones de testigos arrepentidos sino que a ello se agrega una situación patrimonial que le permite una vida rumbosa y que no se condice con sus ingresos de magistrado. Lamentablemente son varios los jueces de Comodoro Py que se encuentran sospechados de haber cometido hechos semejantes.