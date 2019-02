El Ranking de Municipios representa un cambio cultural y de paradigma en la gestión local de nuestro país. Y muchas veces lo nuevo trae consigo miedos, inseguridad e incertidumbre, pero enfrentando ese temor es cuando uno crece. Sin información no hay desarrollo posible. Sin desarrollo no hay posibilidades para los ciudadanos. Sin posibilidades para la población no hay motor que mueva a la Argentina. Formemos todos parte de ese motor y construyamos, en comunidad, la Argentina federal que siempre soñamos. El futuro del mundo y de nuestro país se juega en la escala local. Como dice el urbanista y ex alcalde de Curitiba, Jaime Lerner: "La ciudad es la solución, no el problema". Para eso necesitamos transparencia en la gestión de los gobiernos municipales y reconocer sus mejores políticas.