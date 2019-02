Volvamos a la infinidad de beneficios que podría traer una base nacional de ADN y ayudemos poniendo más posibilidades: no sirve para resolver casos de corrupción, no resuelve el 100% de los homicidios por arma de fuego en la vía pública –el ADN, lamentablemente, no viaja abrazado a las balas–; no resuelve robos a mano armada, salvo que haya forcejeos previos con mechas arrancadas y restos de piel en las uñas. Un hurto de automotor, quizás, sí podría resolverse si el auto aparece entero y su ladrón no padece de alopecía total. Obviamente, buena parte de los casos de abuso sexual sí podrían resolverse, pero ante la duda, volvamos al punto de qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de un bien superior.