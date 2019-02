Esta medida es solo un ejemplo de los numerosos instrumentos que la política puede y necesita desarrollar para encarar el desafío de perfeccionar el sistema haciéndolo menos falible. Porque, si bien es cierto que la honestidad debería ser la norma y condición sine qua non de todo funcionario público, cuando no lo es, los mecanismos del Estado deben prevenir dificultando cualquier tipo de conducta corrupta y, si no la puede prevenir, al menos, identificarla de forma prematura para evitar que el daño se prolongue en el tiempo.