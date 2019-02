Entre los 540 artículos que lo componen podemos encontrar, a modo de referencia, que el delito de portación de arma de fuego de uso civil pasa a ser no excarcelable. En la actualidad tiene una escala penal de 1 a 4 años de prisión y con el Anteproyecto pasaría a tener de 3 años y 6 meses a 6 y 6 meses de prisión. Esto quiere decir que si se detiene a alguien que porta una pistola que no es legalmente suya, aunque no esté cometiendo ningún delito con ella, va preso por el peligro que esto implica.